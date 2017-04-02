Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Апр 13° 5 Апр 15°

СНГ 02.04.2017 17:35

Следователи в Армении проверяют сообщения о нарушениях в ходе выборов

Следственный комитет Армении получил 13 сообщений по правонарушениям в ходе голосования на парламентских выборах, сообщает пресс-служба СК в воскресенье.

По данным ведомства, полученные сообщения содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики.

"Материалы касаются случаев повторного голосования, открытого голосования, препятствования работе журналистов и доверенных лиц. Предпринимаются необходимые меры для проверки указанных сообщений", - отметили в Следственном комитете.

Между тем, в пресс-службе полиции сообщили, что по состоянию на 15:00 (14:00 мск) получено 41 сообщение о правонарушениях.

Генпрокуратура Армении на 15 часов (14:00 мск) изучила 970 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.

131 сообщение содержало признаки преступлений.

Сообщения касаются повторного голосования или голосования вместо другого человека, нарушения тайны голосования, препятствования реализации гражданином избирательного права.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание, первые после перехода республики на парламентскую форму правления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, СК, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Система контроля на выборах в Армении не опознала действующего и первого президентов В Армении начались парламентские выборы Лебедев возглавит наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении Армянская оппозиция смогла собрать половину необходимых подписей под обращением о переносе выборов в парламент Серж Саргсян больше не намерен участвовать в президентских выборах в Армении Более 10 дел возбуждено по факту нарушений на президентских выборах в Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]