Следователи в Армении проверяют сообщения о нарушениях в ходе выборов

Следственный комитет Армении получил 13 сообщений по правонарушениям в ходе голосования на парламентских выборах, сообщает пресс-служба СК в воскресенье.
По данным ведомства, полученные сообщения содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики.
"Материалы касаются случаев повторного голосования, открытого голосования, препятствования работе журналистов и доверенных лиц. Предпринимаются необходимые меры для проверки указанных сообщений", - отметили в Следственном комитете.
Между тем, в пресс-службе полиции сообщили, что по состоянию на 15:00 (14:00 мск) получено 41 сообщение о правонарушениях.
Генпрокуратура Армении на 15 часов (14:00 мск) изучила 970 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.
131 сообщение содержало признаки преступлений.
Сообщения касаются повторного голосования или голосования вместо другого человека, нарушения тайны голосования, препятствования реализации гражданином избирательного права.
2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание, первые после перехода республики на парламентскую форму правления.
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