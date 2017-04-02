Великобритания не уступит Гибралтар без согласия его жителей - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия гибралтарцев, сообщают в воскресенье британские СМИ со ссылкой на офис британского премьера.
"Мы никогда не будем вступать в соглашения, в соответствии с которыми люди Гибралтара перейдут под суверенитет другого государства вопреки их свободному и демократическому волеизъявлению", - приводят СМИ слова Т.Мэй, сказанные ею главному министру Гибралтара Фабиан Пикардо.
СМИ напоминают, что Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.
В минувшую среду Т.Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в тот же день.
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