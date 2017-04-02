Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское госагентство АзерТадж.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Н.Назарбаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

А.Ахундов