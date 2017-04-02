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Внешняя политика 02.04.2017 19:02

Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское госагентство АзерТадж.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Н.Назарбаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЗАРБАЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]