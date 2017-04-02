Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское госагентство АзерТадж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Н.Назарбаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
А.Ахундов
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