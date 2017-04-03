Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам.

"Ущерб нанес и лично Данкверт", - сказал А.Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Он добавил, что по версии белорусской стороны чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Белоруссии.

Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении доследственной проверки по "делу Данкверта". "МВД продолжает проверку", отметил А.Конюк.