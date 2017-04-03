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СНГ 03.04.2017 13:13

Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам.

"Ущерб нанес и лично Данкверт", - сказал А.Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Он добавил, что по версии белорусской стороны чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Белоруссии.

Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении доследственной проверки по "делу Данкверта". "МВД продолжает проверку", отметил А.Конюк.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ГЕНПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]