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СНГ 03.04.2017 13:34

В Белоруссии ждут от РФ ответа на запрос о выдаче журналиста "Регнума" Баранчика

Белоруссия пока не получила ответ от российской стороны на свой запрос о выдаче шеф-редактора агентства "Регнум" Юрия Баранчика.

"Пока не ответила", - сказал генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник в Минске.

По его словам, Ю.Баранчик "болтается где-то по России".

Как сообщалось, Ю.Баранчик был задержан в Москве полицейскими в середине марта по запросу белорусских коллег, которые заочно обвиняют шеф-редактора "Регнума" в разжигании межнациональной розни. Ему грозит за это до 12 лет заключения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]