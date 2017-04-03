Белоруссия пока не получила ответ от российской стороны на свой запрос о выдаче шеф-редактора агентства "Регнум" Юрия Баранчика.

"Пока не ответила", - сказал генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник в Минске.

По его словам, Ю.Баранчик "болтается где-то по России".

Как сообщалось, Ю.Баранчик был задержан в Москве полицейскими в середине марта по запросу белорусских коллег, которые заочно обвиняют шеф-редактора "Регнума" в разжигании межнациональной розни. Ему грозит за это до 12 лет заключения.