Фийон уверен, что его супруга не будет признана виновной по делу о фиктивном трудоустройстве

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил, что его супруга Пенелопа не будет осуждена в рамках дела о фиктивном трудоустройстве.
"Моя супруга не будет осуждена. С самого начала я говорю вам, это дело было сфабриковано", - сказал он в понедельник в эфире телеканала БФМ-ТВ.
"Дело абсолютно пустое. Если бы у меня было хоть малейшее сомнение в том, что я виновен, я бы не был кандидатом в президенты", - добавил Ф.Фийон, отметив, что "расследование ничего не выявило ".
Ранее кандидат в президенты от партии "Республиканцы" заявлял, что суд никогда не сможет найти доказательств, что трудоустройство его супруги было фиктивным.
В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении П.Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
Кроме того, серия обвинений, в том числе в создании фиктивных рабочих мест в парламенте для членов своей семьи, были предъявлены самому кандидату в президенты Франции Ф.Фийону.
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