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СНГ 03.04.2017 14:17

В НАТО обещают помочь украинским спецслужбам со спецоборудованием для киберзащиты

До конца весны Служба безопасности Украины получит в качестве помощи от НАТО специальное оборудование для противостояния кибернетическим угрозам, сообщил заместитель помощника генсека Североатлантического альянса по вопросам новых вызовов безопасности Джимми Шеа.

"Мы много работаем с Украиной в области киберзащиты... Мы на этапе организации доставки его (оборудования - ИФ) в Украину, оно уже приобретено. Нам осталось пройти некоторые обычные административные формальности процедур импорта/экспорта, но мы надеемся, что сможем сделать это очень быстро. Наша цель состоит в том, чтобы к лету все было установлено, протестировано и запущено", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дж.Шеа напомнил о действии трастового фонда Украина-НАТО по вопросам киберзащиты, который возглавляет Румыния (ее взнос в фонд составил EUR 500 тыс.).

"В НАТО есть соответствующий трастовый фонд, который возглавляет Румыния, но донорами этого фонда являются многие страны. Мы потратили свыше EUR 300 тыс., чтобы помочь министерству иностранных дел Украины, а также помочь украинским спецслужбам в обучении сотрудников и улучшении оборудования для лучшего обнаружения и отражения кибератак", - рассказа он.

Представитель Альянса подчеркнул, что для эффективного обеспечения кибербезопасности важны как специальные знания, так и оборудование.

"В вопросе противостояния киберугрозам нужно и то, и другое. Вам нужны навыки, но с хорошим оборудованием вы можете значительно повысить свою эффективность в вопросе обнаружения кибератаки, обеспечения раннего предупреждения, записи информации. Вам нужны хорошие знания, хорошая техника, правильна организация работы. НАТО оказывает в этом помощь", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАТО, КИБЕРЗАЩИТА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]