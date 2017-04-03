В Белоруссии продолжается расследование дела о подготовке массовых беспорядков в республике - генпрокурор

В Генеральной прокуратуре Белоруссии пока нет информации о предъявлении обвинений фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков в республике.

"У меня нет пока информации. Идет расследование", - заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Как сообщалось, КГБ Белоруссии 22 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках.

Ранее глава государства Александр Лукашенко заявил, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике так называемую "цветную революцию".