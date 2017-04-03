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СНГ 03.04.2017 15:17

В Белоруссии продолжается расследование дела о подготовке массовых беспорядков в республике - генпрокурор

В Генеральной прокуратуре Белоруссии пока нет информации о предъявлении обвинений фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков в республике.

"У меня нет пока информации. Идет расследование", - заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Как сообщалось, КГБ Белоруссии 22 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках.

Ранее глава государства Александр Лукашенко заявил, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике так называемую "цветную революцию".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]