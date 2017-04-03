Несколько штатов на юго-востоке США готовятся к мощному урагану и торнадо

Власти штатов на юго-востоке США готовятся к новым ударам ураганов и торнадо, которые ранее уже унесли жизни двух человек в штате Луизиана, сообщили в понедельник местные СМИ.

По данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник ураганы и торнадо с большой вероятностью накроют штаты от Миссисипи до Южной Каролины.

Наиболее высокая угроза торнадо для юга штата Алабама.

Ранее в воскресенье в штате Луизиана женщина и ее 3-летняя дочь погибли, когда сильный порыв ветра сорвал с основания и перевернул передвижной дом, в котором они находились.