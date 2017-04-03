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Дальнее зарубежье 03.04.2017 14:48

Несколько штатов на юго-востоке США готовятся к мощному урагану и торнадо

Власти штатов на юго-востоке США готовятся к новым ударам ураганов и торнадо, которые ранее уже унесли жизни двух человек в штате Луизиана, сообщили в понедельник местные СМИ.

По данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник ураганы и торнадо с большой вероятностью накроют штаты от Миссисипи до Южной Каролины.

Наиболее высокая угроза торнадо для юга штата Алабама.

Ранее в воскресенье в штате Луизиана женщина и ее 3-летняя дочь погибли, когда сильный порыв ветра сорвал с основания и перевернул передвижной дом, в котором они находились.

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Тэги: США, ЮГ, ТОРНАДО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]