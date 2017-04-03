В Тбилиси будут штрафовать владельцев домашних животных и граждан, мусорящих на улицах

В Тбилиси в понедельник на центральных улицах появились 80 инспекторов службы надзора мэрии, оснащенные нагрудными видеокамерами, фотоаппаратами, которые будут фиксировать граждан, не соблюдающих чистоту на улицах, и выписывать им штрафы.
"За брошенный на тротуар окурок граждане будут штрафоваться в размере - 50 лари ($20), за брошенный в неположенном месте бытовой мусор от 80 до 150 лари (от $33 до $62), в зависимости от веса мусора. За выброшенный строительный мусор - 500 лари (около $206). С юридических лиц, загрязняющих мусором улицы города, штрафы будут втрое выше", - сказал в понедельник журналистам директор службы мэрии "Тбилсервис групп" Давид Долидзе.
По его словам, штрафы коснутся и владельцев домашних животных. "Мы будем штрафовать в размере 50 лари тех владельцев собак, которые не уберут с улиц, парков, скверов фекалии, оставленные их питомцами", - сказал Д.Долидзе.
Он отметил, что на первом этапе патрулирование будет проходить в туристической зоне Тбилиси, парках и скверах.
"В течение ближайших двух недель наши патрули ограничатся лишь предупреждением к нарушителям, а затем будут выписывать реальные штрафы", - сказал Д.Долидзе.
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