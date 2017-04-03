Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 5 Апр 15° 6 Апр 16°

Регион 03.04.2017 15:02

В Тбилиси будут штрафовать владельцев домашних животных и граждан, мусорящих на улицах

В Тбилиси в понедельник на центральных улицах появились 80 инспекторов службы надзора мэрии, оснащенные нагрудными видеокамерами, фотоаппаратами, которые будут фиксировать граждан, не соблюдающих чистоту на улицах, и выписывать им штрафы.

"За брошенный на тротуар окурок граждане будут штрафоваться в размере - 50 лари ($20), за брошенный в неположенном месте бытовой мусор от 80 до 150 лари (от $33 до $62), в зависимости от веса мусора. За выброшенный строительный мусор - 500 лари (около $206). С юридических лиц, загрязняющих мусором улицы города, штрафы будут втрое выше", - сказал в понедельник журналистам директор службы мэрии "Тбилсервис групп" Давид Долидзе.

По его словам, штрафы коснутся и владельцев домашних животных. "Мы будем штрафовать в размере 50 лари тех владельцев собак, которые не уберут с улиц, парков, скверов фекалии, оставленные их питомцами", - сказал Д.Долидзе.

Он отметил, что на первом этапе патрулирование будет проходить в туристической зоне Тбилиси, парках и скверах.

"В течение ближайших двух недель наши патрули ограничатся лишь предупреждением к нарушителям, а затем будут выписывать реальные штрафы", - сказал Д.Долидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, МУСОР, ШТРАФЫ


Похожие новости


Зоопарк Тбилиси спустя три месяца после наводнения готовится вновь принять посетителей Власти Грузии решили строить новый зоопарк в Тбилиси В течение недели воздух в Тбилиси прогреется до 39 градусов - агентство окружающей среды Грузии Спецназ прочесывает окрестности Тбилиси в поисках тигра, сбежавшего из зоопарка Ливень подтопил улицы, подвалы и первые этажи домов в Тбилиси Полиция Тбилиси задержала у здания парламента несколько человек, предотвратив стычку политических активистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]