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СНГ 03.04.2017 15:25

Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение "режима тишины" в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. П.Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля", - сказано в сообщении.

Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня.

При этом, отмечается в сообщении, президент Украины подчеркнул важность освобождения всех пленных, находящихся в Донбассе.

"Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей", - говорится в информации.

Также П.Порошенко поблагодарил А.Меркель и Ф.Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинцев.

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Тэги: КРАИНА, ПОРОШЕНКО, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]