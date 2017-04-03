Президент Украины Петр Порошенко в понедельник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба главы государства.
"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. П.Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля", - сказано в сообщении.
Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня.
При этом, отмечается в сообщении, президент Украины подчеркнул важность освобождения всех пленных, находящихся в Донбассе.
"Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей", - говорится в информации.
Также П.Порошенко поблагодарил А.Меркель и Ф.Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинцев.
Армянская армия стоит в «глухой обороне», охраняя свою железную дорогу от региональных проектов и поездов из Европы
Казахстан выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН - Назарбаев
Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев
Госнефтефонд Азербайджана в марте на валютных аукционах продал $250 млн, в I квартале – около $800 млн
Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.
Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 5 пострадали – МВД
Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны около $17,2 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»