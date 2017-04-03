Президент Украины Петр Порошенко в понедельник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. П.Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля", - сказано в сообщении.

Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня.

При этом, отмечается в сообщении, президент Украины подчеркнул важность освобождения всех пленных, находящихся в Донбассе.

"Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей", - говорится в информации.

Также П.Порошенко поблагодарил А.Меркель и Ф.Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинцев.