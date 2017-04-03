Два турецких боевых корабля прибыли в Новороссийск

Отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции прибыл в понедельник с неофициальным визитом в Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

"Сегодня в город-герой Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" под флагом командующего ВМС Турции адмирала Вейсела Коселе", - сказал В.Трухачёв.

Он сообщил, что корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда".

Кораблём-хозяином визита является фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", который с 28 февраля выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Отряд турецких кораблей встретил командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Олег Шастов.

В понедельник турецкие моряки нанесут визит командующему ЧФ и главе городской администрации Новороссийска. После официальных мероприятий пройдут соревнования по мини-футболу между сборными командами кораблей турецких ВМС и Новороссийской военно-морской базы.

Также турецкие боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города.

Планируется, что визит фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" продлится до 5 апреля.