Два турецких боевых корабля прибыли в Новороссийск

Отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции прибыл в понедельник с неофициальным визитом в Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.
"Сегодня в город-герой Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" под флагом командующего ВМС Турции адмирала Вейсела Коселе", - сказал В.Трухачёв.
Он сообщил, что корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда".
Кораблём-хозяином визита является фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", который с 28 февраля выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Отряд турецких кораблей встретил командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Олег Шастов.
В понедельник турецкие моряки нанесут визит командующему ЧФ и главе городской администрации Новороссийска. После официальных мероприятий пройдут соревнования по мини-футболу между сборными командами кораблей турецких ВМС и Новороссийской военно-морской базы.
Также турецкие боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города.
Планируется, что визит фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" продлится до 5 апреля.
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