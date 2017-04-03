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Регион 03.04.2017 13:12

Два турецких боевых корабля прибыли в Новороссийск

Отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции прибыл в понедельник с неофициальным визитом в Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

"Сегодня в город-герой Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" под флагом командующего ВМС Турции адмирала Вейсела Коселе", - сказал В.Трухачёв.

Он сообщил, что корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда".

Кораблём-хозяином визита является фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", который с 28 февраля выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Отряд турецких кораблей встретил командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Олег Шастов.

В понедельник турецкие моряки нанесут визит командующему ЧФ и главе городской администрации Новороссийска. После официальных мероприятий пройдут соревнования по мини-футболу между сборными командами кораблей турецких ВМС и Новороссийской военно-морской базы.

Также турецкие боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города.

Планируется, что визит фрегата "Барбаросс" и корвета "Бююкада" продлится до 5 апреля.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, НОВОРОССИЙСК, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]