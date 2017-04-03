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Карабахский конфликт 03.04.2017 13:19

Баку предпринимает усилия для урегулирования карабахского конфликта - политолог

Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук считает важным и показательным фактором готовность Азербайджана к обсуждению статуса Нагорного Карабаха в рамках мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Азербайджан готов обсуждать статус самого Карабаха, это является показательным фактором для урегулирования конфликта" - заявил Г.Трофимчук в понедельник в Баку на «круглом столе» «Россия-Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства».

По его словам, нерешенность армяно-азербайджанского конфликта представляет угрозу для всего мира. «С 1994 года мы находимся в режиме переговоров. Здесь мы не должны прятать голову в ящик с песком. Это опасно для всех. Не только для трехстороннего нашего формата, Россия-Азербайджан-Армения, для всего региона и, наверное, для всего мира», - подчеркнул эксперт.

Он отметил наличие мирного пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Важная деталь - Баку в последнее время заявляет о том, что Карабах – это его внутренняя проблема, тем не менее, он не замыкается на этом, не фиксируется. Он идет дальше и предлагает компромиссы. То есть то, к чему предложил идти президент РФ Владимир Путин», - сказал Г.Трофимчук.

Он отметил наличие определенного прогресса в направлении урегулирования конфликта. «И хотя бы в двух пунктах это уже заметно. Во-первых, создана платформа для мира и дружбы между Арменией и Азербайджаном. Во-вторых, Азербайджан готов обсуждать статус самого Карабаха. Это два очень серьезных предложения в рамках достижения того самого компромисса. Поэтому необходим компромисс для баланса», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в противном случае возникнет серьезный дисбаланс, который и дальше будет ухудшать ситуацию.

«Те, кто критикуют действия Азербайджана в рамках платформы мира и говорят, что там какие-то, мол, неправильные армяне работают в рамках этой структуры, не правы. Хотелось бы сказать, дайте же, наконец, хороших армян. И надо обратиться к Армении: предоставьте тех общественников, которые с вашей точки зрения считаются правильными, хорошими, официальными, а не маргинальными, как вы считаете», - отметил Г.Трофимчук.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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