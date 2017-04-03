Премьер Сербии Вучич лидирует с 55,09% на выборах президента - избирком

Сербский премьер-министр Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с 55,09%, сообщает в понедельник новостной портал B92 со ссылкой на данные Избиркома страны.
Портал публикует данные на основании обработки 90,86% бюллетеней.
На втором месте находится Саша Янкович (16,26%), на третьем - Лука Максимович (9,43%).
Всего в гонке участвовали 11 кандидатов.
Президентские выборы прошли в Сербии накануне.
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