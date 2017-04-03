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Дальнее зарубежье 03.04.2017 15:41

Премьер Сербии Вучич лидирует с 55,09% на выборах президента - избирком

Сербский премьер-министр Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с 55,09%, сообщает в понедельник новостной портал B92 со ссылкой на данные Избиркома страны.

Портал публикует данные на основании обработки 90,86% бюллетеней.

На втором месте находится Саша Янкович (16,26%), на третьем - Лука Максимович (9,43%).

Всего в гонке участвовали 11 кандидатов.

Президентские выборы прошли в Сербии накануне.

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Тэги: СЕРБИЯ, ВЫБОРЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]