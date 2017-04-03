Ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса противоречит духу азербайджано-российского стратегического партнерства, заявляют в Баку

Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) противоречит духу азербайджано-российского стратегического партнерства, считают в Госкомитете по работе с диаспорой (ГРД) Азербайджана.
«Инициативы по ликвидации ВАК или нанесению ущерба общественному имиджу организации противоречит духу многовековых дружеских отношений между нашими народами, а также азербайджано-российского стратегического партнерства и служит интересам лиц, незаинтересованных в развитии отношений между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении ГРД.
Госкомитет подчеркивает, что информации, опубликованные в ряде СМИ о возможном аннулировании регистрации ВАК, вызвало серьезное беспокойство среди общественности Азербайджана и многомиллионной азербайджанской диаспоры в России. «Азербайджанская общественность, а также многомиллионная азербайджанская диаспора России надеется, что соответствующие структуры РФ примут объективное, справедливое и соответствующее интересам двух стран решение», - отмечается в сообщении.
Госкомитет подчеркивает, что Минюст РФ обратился в Верховный совет России с предложением аннулировать ВАК. В Минюсте считают, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации. В частности, во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений. Организация не устранила нарушения, и поэтому 9 марта 2017 года министерство юстиции обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.
Согласно решению Верховного Суда России, соответствующее судебное дело будет рассмотрено 11 апреля.
Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.
Ф.Исазаде
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