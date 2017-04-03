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Внешняя политика 03.04.2017 13:30

Ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса противоречит духу азербайджано-российского стратегического партнерства, заявляют в Баку

Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) противоречит духу азербайджано-российского стратегического партнерства, считают в Госкомитете по работе с диаспорой (ГРД) Азербайджана.

«Инициативы по ликвидации ВАК или нанесению ущерба общественному имиджу организации противоречит духу многовековых дружеских отношений между нашими народами, а также азербайджано-российского стратегического партнерства и служит интересам лиц, незаинтересованных в развитии отношений между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении ГРД.

Госкомитет подчеркивает, что информации, опубликованные в ряде СМИ о возможном аннулировании регистрации ВАК, вызвало серьезное беспокойство среди общественности Азербайджана и многомиллионной азербайджанской диаспоры в России. «Азербайджанская общественность, а также многомиллионная азербайджанская диаспора России надеется, что соответствующие структуры РФ примут объективное, справедливое и соответствующее интересам двух стран решение», - отмечается в сообщении.

Госкомитет подчеркивает, что Минюст РФ обратился в Верховный совет России с предложением аннулировать ВАК. В Минюсте считают, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации. В частности, во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений. Организация не устранила нарушения, и поэтому 9 марта 2017 года министерство юстиции обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Согласно решению Верховного Суда России, соответствующее судебное дело будет рассмотрено 11 апреля.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ВАК, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]