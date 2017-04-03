Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в положительном результате по итогам визита своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева в Баку.

«Повестка сегодняшнего визита довольно широка. Уверен, что принятые нами решения и подписанные документы послужат более активному развитию отношений между нашими странами. Мы придаем этому большую значимость», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку в ходе встречи с Н.Назарбаевым.

Он подчеркнул, что Казахстан является дружественной и братской для Азербайджана страной, которая имеет большой потенциал.

«Достижения Казахстана под вашим руководством радуют нас. Поэтому уверен, что ваш визит будет плодотворным и продуктивным, будет иметь хорошие результаты. Это еще больше сблизит наши страны и создаст более благоприятные условия в регионе»,- отметил азербайджанский президент.

Глава государства также подчеркнул, что Баку и Астана сотрудничают в ряде направлений, поддерживают друг друга на международной платформе, реализуют в регионе совместные мероприятия и инициативы.

Ф.Исазаде