Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в положительном результате по итогам визита своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева в Баку.
«Повестка сегодняшнего визита довольно широка. Уверен, что принятые нами решения и подписанные документы послужат более активному развитию отношений между нашими странами. Мы придаем этому большую значимость», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку в ходе встречи с Н.Назарбаевым.
Он подчеркнул, что Казахстан является дружественной и братской для Азербайджана страной, которая имеет большой потенциал.
«Достижения Казахстана под вашим руководством радуют нас. Поэтому уверен, что ваш визит будет плодотворным и продуктивным, будет иметь хорошие результаты. Это еще больше сблизит наши страны и создаст более благоприятные условия в регионе»,- отметил азербайджанский президент.
Глава государства также подчеркнул, что Баку и Астана сотрудничают в ряде направлений, поддерживают друг друга на международной платформе, реализуют в регионе совместные мероприятия и инициативы.
Ф.Исазаде
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