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Внешняя политика 03.04.2017 14:10

Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в положительном результате по итогам визита своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева в Баку.

«Повестка сегодняшнего визита довольно широка. Уверен, что принятые нами решения и подписанные документы послужат более активному развитию отношений между нашими странами. Мы придаем этому большую значимость», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку в ходе встречи с Н.Назарбаевым.

Он подчеркнул, что Казахстан является дружественной и братской для Азербайджана страной, которая имеет большой потенциал.

«Достижения Казахстана под вашим руководством радуют нас. Поэтому уверен, что ваш визит будет плодотворным и продуктивным, будет иметь хорошие результаты. Это еще больше сблизит наши страны и создаст более благоприятные условия в регионе»,- отметил азербайджанский президент.

Глава государства также подчеркнул, что Баку и Астана сотрудничают в ряде направлений, поддерживают друг друга на международной платформе, реализуют в регионе совместные мероприятия и инициативы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]