Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее муж Джаред Кушнер владеют активами, общая стоимость которых может составлять от $240 млн до $740 млн.

Об этом свидетельствуют данные о доходах Дж.Кушнера, которого Д.Трамп назначил своим старшим советником, опубликованные вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома.

В декларациях указываются доходы и примерная стоимость активов, которыми владели сотрудники на момент начала работы в администрации президента.

Опубликованные в пятницу вечером данные не касались доходов и активов самого Д.Трампа и вице-президента Майка Пенса, отмечает BBC.

И.Трамп, в частности, сохраняет владение долей в Trump International Hotel в Вашингтоне. Гостиница находится совсем рядом с Белым домом, и это вызывает этические вопросы и опасения, что официальные делегации будут предпочитать остановиться именно в Trump International Hotel в качестве реверанса в сторону администрации Белого дома, пишет газета The New York Times.

Доля дочери Д.Трампа в Trump International Hotel оценивается в $5-25 млн. Этот актив принес ей с января 2016 года по март 2017 года доход примерно в $1-5 млн.

Согласно данным декларации Дж.Кушнера, стоимость бизнеса И.Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет $50 млн. Сама Иванка еще не публиковала данные о доходах, так как только недавно стала сотрудницей президентской администрации.

Декларация Дж.Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы его самого и его жены за 2016 год и часть 2017 года составили $195 млн. Существенную часть этой суммы составили средства от продажи активов.

Администрация Д.Трампа - одна из самых состоятельных президентских администраций в американской истории, отмечает Financial Times.

Перед публикацией данных пресс-служба Белого дома подчеркнула, что в документах указываются активы, которыми сотрудники владели при устройстве на работу, а не те активы, которыми они владеют сейчас.

Пресс-секретарь администрации Шон Спайсер отметил, что состоятельным сотрудникам пришлось отказаться от многих активов, чтобы получить работу в Белом доме. Сам Ш.Спайсер получил $260 тыс. за работу на посту директора по стратегии и коммуникациям Национального комитета Республиканской партии и владеет несколькими объектами недвижимости.