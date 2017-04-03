Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее муж Джаред Кушнер владеют активами, общая стоимость которых может составлять от $240 млн до $740 млн.
Об этом свидетельствуют данные о доходах Дж.Кушнера, которого Д.Трамп назначил своим старшим советником, опубликованные вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома.
В декларациях указываются доходы и примерная стоимость активов, которыми владели сотрудники на момент начала работы в администрации президента.
Опубликованные в пятницу вечером данные не касались доходов и активов самого Д.Трампа и вице-президента Майка Пенса, отмечает BBC.
И.Трамп, в частности, сохраняет владение долей в Trump International Hotel в Вашингтоне. Гостиница находится совсем рядом с Белым домом, и это вызывает этические вопросы и опасения, что официальные делегации будут предпочитать остановиться именно в Trump International Hotel в качестве реверанса в сторону администрации Белого дома, пишет газета The New York Times.
Доля дочери Д.Трампа в Trump International Hotel оценивается в $5-25 млн. Этот актив принес ей с января 2016 года по март 2017 года доход примерно в $1-5 млн.
Согласно данным декларации Дж.Кушнера, стоимость бизнеса И.Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет $50 млн. Сама Иванка еще не публиковала данные о доходах, так как только недавно стала сотрудницей президентской администрации.
Декларация Дж.Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы его самого и его жены за 2016 год и часть 2017 года составили $195 млн. Существенную часть этой суммы составили средства от продажи активов.
Администрация Д.Трампа - одна из самых состоятельных президентских администраций в американской истории, отмечает Financial Times.
Перед публикацией данных пресс-служба Белого дома подчеркнула, что в документах указываются активы, которыми сотрудники владели при устройстве на работу, а не те активы, которыми они владеют сейчас.
Пресс-секретарь администрации Шон Спайсер отметил, что состоятельным сотрудникам пришлось отказаться от многих активов, чтобы получить работу в Белом доме. Сам Ш.Спайсер получил $260 тыс. за работу на посту директора по стратегии и коммуникациям Национального комитета Республиканской партии и владеет несколькими объектами недвижимости.
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