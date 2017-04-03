Назарбаев стал кавалером ордена Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиева наградил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«За особые заслуги в развитии дружбы и сотруднические отношения между Казахстаном и Азербайджаном президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награждается орденом Гейдара Алиева», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник.

Н.Назарбаев стал 20-ым кавалером ордена.

Орден «Гейдара Алиева» - высшая награда Азербайджана.

Орден «Гейдара Алиева» включает в себя звезду, знак и орденскую цепь. Изготовлено два варианта звезды и цепи — с мечами и без. При изготовлении ордена было использовано 533,29 грамма бронзы 525-й пробы, 3,89 грамма серебра 999-й пробы, 57,42 граммов золота 750-й пробы, 6,42 граммов золота 999-й пробы, 8 бриллиантов общим весом 0,83 карата, 224 бриллианта общим весом 5,34 карата, 67 бриллиантов общим весом 1 карат (общее количество использованных бриллиантов — 299).

Восьмиконечная звезда ордена, предусмотренная для ношения на груди, изготовлена из серебра.

Р.Бабаев