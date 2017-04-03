Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 5 Апр 15° 6 Апр 16°

Внешняя политика 03.04.2017 14:33

Назарбаев стал кавалером ордена Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиева наградил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«За особые заслуги в развитии дружбы и сотруднические отношения между Казахстаном и Азербайджаном президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награждается орденом Гейдара Алиева», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник.

Н.Назарбаев стал 20-ым кавалером ордена.

Орден «Гейдара Алиева» - высшая награда Азербайджана.

Орден «Гейдара Алиева» включает в себя звезду, знак и орденскую цепь. Изготовлено два варианта звезды и цепи — с мечами и без. При изготовлении ордена было использовано 533,29 грамма бронзы 525-й пробы, 3,89 грамма серебра 999-й пробы, 57,42 граммов золота 750-й пробы, 6,42 граммов золота 999-й пробы, 8 бриллиантов общим весом 0,83 карата, 224 бриллианта общим весом 5,34 карата, 67 бриллиантов общим весом 1 карат (общее количество использованных бриллиантов — 299).

Восьмиконечная звезда ордена, предусмотренная для ношения на груди, изготовлена из серебра.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН


Похожие новости


Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на двустороннее развитие Алиев и Назарбаев обсуждают двустороннее сотрудничество

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]