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Внешняя политика 03.04.2017 14:39

Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что визит в Азербайджан позволит заложить новый фундамент торгово-экономических и политических отношений между странами.

«Наша делегация прибыла в Азербайджан с искренней уверенностью, что этот визит и переговоры заложат новый фундамент укрепления торгово-экономических, политических отношений и сближения наших народов и государств»,- отметил Н.Назарбаев в понедельник в Баку на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Президент Казахстана подчеркнул, что с большим удовольствием осуществляет визит в Азербайджан, "так как чувствую себя здесь, как дома». «Отношения между Казахстаном и Азербайджаном никогда не портились, наоборот, мы всегда отмечали нашу взаимную историю, культуру религии и строили доверительные отношения на этой основе»,- отметил он.

Н.Назарбаев отметил, что мировой кризис сильно повлиял на экспорт двух стран. «Это с одной стороны плохо, с другой – в проблемах нужно видеть и возможности. Мы видим возможности диверсификации экономики, должны создать новые сферы производства, а для этого необходимо привлечь науку и инновации», - подчеркнул он.

По его словам, эти работы проводятся как в Казахстане, так и в Азербайджане и на новой основе, возможно, значительно увеличить экономические отношения двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]