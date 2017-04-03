Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что визит в Азербайджан позволит заложить новый фундамент торгово-экономических и политических отношений между странами.
«Наша делегация прибыла в Азербайджан с искренней уверенностью, что этот визит и переговоры заложат новый фундамент укрепления торгово-экономических, политических отношений и сближения наших народов и государств»,- отметил Н.Назарбаев в понедельник в Баку на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Президент Казахстана подчеркнул, что с большим удовольствием осуществляет визит в Азербайджан, "так как чувствую себя здесь, как дома». «Отношения между Казахстаном и Азербайджаном никогда не портились, наоборот, мы всегда отмечали нашу взаимную историю, культуру религии и строили доверительные отношения на этой основе»,- отметил он.
Н.Назарбаев отметил, что мировой кризис сильно повлиял на экспорт двух стран. «Это с одной стороны плохо, с другой – в проблемах нужно видеть и возможности. Мы видим возможности диверсификации экономики, должны создать новые сферы производства, а для этого необходимо привлечь науку и инновации», - подчеркнул он.
По его словам, эти работы проводятся как в Казахстане, так и в Азербайджане и на новой основе, возможно, значительно увеличить экономические отношения двух стран.
Ф.Исазаде
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