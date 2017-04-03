Парламентские выборы в Армении не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей, которые испытывали большое давление - глава миссии ПАСЕ

Руководитель миссии ПАСЕ Лилиан Мори-Паскиер отмечает, что избиратели на парламентских выборах в Армении испытывали большое давление.

"Были приложены усилия по улучшению качества выборов, мы приветствуем власти, однако, несмотря на все изменения законодательства, эти выборы не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей. А это имеет большое значение для развития демократии. Общая атмосфера выборов не удовлетворительная", - сказала Л.Мори-Паскиер на брифинге в Ереване в понедельник.

"Было давление на избирателей. Мы почувствовали, что страх был сильнее у избирателей, чем надежда. Хорошее законодательство работает лишь при политической воле", - подчеркнула она.

В свою очередь, руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор считает прошедшие в Армении выборы в парламент организованными хорошо, несмотря на ряд недостатков и нарушений.

"Были хорошо организованы выборы, права избирателей защищены. Оставили негативный след сообщения о взятках и давлении на доверенных лиц. День выборов прошел спокойно, но были вмешательства со стороны партий", - сказал он.

По его словам, некоторые проявления способствовали нехватке общественного доверия - взятки, давления на доверенных лиц, повторное голосование и голосование вместо другого человека.