Парламентские выборы в Армении не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей, которые испытывали большое давление - глава миссии ПАСЕ

Руководитель миссии ПАСЕ Лилиан Мори-Паскиер отмечает, что избиратели на парламентских выборах в Армении испытывали большое давление.
"Были приложены усилия по улучшению качества выборов, мы приветствуем власти, однако, несмотря на все изменения законодательства, эти выборы не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей. А это имеет большое значение для развития демократии. Общая атмосфера выборов не удовлетворительная", - сказала Л.Мори-Паскиер на брифинге в Ереване в понедельник.
"Было давление на избирателей. Мы почувствовали, что страх был сильнее у избирателей, чем надежда. Хорошее законодательство работает лишь при политической воле", - подчеркнула она.
В свою очередь, руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор считает прошедшие в Армении выборы в парламент организованными хорошо, несмотря на ряд недостатков и нарушений.
"Были хорошо организованы выборы, права избирателей защищены. Оставили негативный след сообщения о взятках и давлении на доверенных лиц. День выборов прошел спокойно, но были вмешательства со стороны партий", - сказал он.
По его словам, некоторые проявления способствовали нехватке общественного доверия - взятки, давления на доверенных лиц, повторное голосование и голосование вместо другого человека.
Армянская армия стоит в «глухой обороне», охраняя свою железную дорогу от региональных проектов и поездов из Европы
Казахстан выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН - Назарбаев
Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев
Госнефтефонд Азербайджана в марте на валютных аукционах продал $250 млн, в I квартале – около $800 млн
Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.
Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 5 пострадали – МВД
Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны около $17,2 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»