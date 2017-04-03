Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил возможность существенного роста взаимного товарооборота между Баку и Астаной в ближайшие годы.

«Есть возможность резко поднять товарооборот в несколько раз в ближайшие два-три года», - заявил Н.Назарбаев в ходе расширенной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Казахстанский президент выразил своему азербайджанскому коллеге благодарность за приглашение совершить долгожданный визит.

По его словам, на встрече был обсужден широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества. «Мы действительно обсудили все вопросы», - отметил он.

Н.Назарбаев подчеркнул необходимость укрепления отношений в области культуры.

«Культурно-гуманитарные отношения нам надо брать во внимание, чтобы принимать молодежь в соответствующие вузы наших государств, восстановить культурные отношения, встречи интеллигенции, дни культуры. Есть хорошая возможность - это «мост» - 130 тысяч этнических азербайджанцев, наших граждан, которые проживают в Казахстане. Это хороший мост для нашей торговли. Я знаю, как раз они и открывают совместные предприятия, создают бизнес и помогают нам улучшать наши отношения», - сказал президент Казахстана.

Р.Бабаев