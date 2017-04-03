Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 5 Апр 15° 6 Апр 16°

Бизнес и законодательство 03.04.2017 15:00

Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил возможность существенного роста взаимного товарооборота между Баку и Астаной в ближайшие годы.

«Есть возможность резко поднять товарооборот в несколько раз в ближайшие два-три года», - заявил Н.Назарбаев в ходе расширенной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Казахстанский президент выразил своему азербайджанскому коллеге благодарность за приглашение совершить долгожданный визит.

По его словам, на встрече был обсужден широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества. «Мы действительно обсудили все вопросы», - отметил он.

Н.Назарбаев подчеркнул необходимость укрепления отношений в области культуры.

«Культурно-гуманитарные отношения нам надо брать во внимание, чтобы принимать молодежь в соответствующие вузы наших государств, восстановить культурные отношения, встречи интеллигенции, дни культуры. Есть хорошая возможность - это «мост» - 130 тысяч этнических азербайджанцев, наших граждан, которые проживают в Казахстане. Это хороший мост для нашей торговли. Я знаю, как раз они и открывают совместные предприятия, создают бизнес и помогают нам улучшать наши отношения», - сказал президент Казахстана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев Назарбаев стал кавалером ордена Гейдара Алиева Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на двустороннее развитие Алиев и Назарбаев обсуждают двустороннее сотрудничество

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]