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Бизнес и законодательство 03.04.2017 15:07

Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на увеличение объема взаимных инвестиций по итогам визита своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева в Баку.

«Думаю, что ваш визит и решения, которые будут приняты, будут стимулировать частный сектор для увеличения объема инвестиций», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку в ходе встречи с Н.Назарбаевым в расширенном формате.

По его словам, решения, которые приняты в рамках визита, позволят значительно нарастить товарооборот, создают новую ситуацию в области регионального сотрудничества. «Казахстан и Азербайджан делают много и для того, чтобы укрепить региональное сотрудничество через конкретные транспортные и энергетические проекты. Также мне приятно, что уже начинаются взаимные инвестиции между нашими компаниями", - отметил он.

Президент Азербайджана также поздравил Казахстан с избранием в Совет безопасности ООН. «Это признание роли Казахстана в мировых процессах, вашего личного авторитета и тех инициатив, которые вы выдвигаете для укрепления мира не только в нашем регионе, но и в целом на планете», - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ИНВЕСТИЦИИ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]