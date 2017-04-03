Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на увеличение объема взаимных инвестиций по итогам визита своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева в Баку.
«Думаю, что ваш визит и решения, которые будут приняты, будут стимулировать частный сектор для увеличения объема инвестиций», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку в ходе встречи с Н.Назарбаевым в расширенном формате.
По его словам, решения, которые приняты в рамках визита, позволят значительно нарастить товарооборот, создают новую ситуацию в области регионального сотрудничества. «Казахстан и Азербайджан делают много и для того, чтобы укрепить региональное сотрудничество через конкретные транспортные и энергетические проекты. Также мне приятно, что уже начинаются взаимные инвестиции между нашими компаниями", - отметил он.
Президент Азербайджана также поздравил Казахстан с избранием в Совет безопасности ООН. «Это признание роли Казахстана в мировых процессах, вашего личного авторитета и тех инициатив, которые вы выдвигаете для укрепления мира не только в нашем регионе, но и в целом на планете», - сказал И.Алиев.
Ф.Исазаде
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