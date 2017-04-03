Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.

Инфляция в Турции в марте 2017 года усилилась до максимума с 2008 года - 11,29% в годовом выражении по сравнению с 10,13% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.
На фоне роста цен на энергоносители на мировых рынках и обвала курса лиры инфляция в Турции в феврале превысила 10% впервые почти за пять лет - с марта 2012 года.
Консенсус-прогноз на март говорил об ускорении темпов роста потребительских цен до 10,7%.
При этом ЦБ Турции стремится удержать инфляцию на уровне около 5%, допуская колебания в диапазоне от 3% до 7%, пишет газета Financial Times.
Наибольший вклад в усиление инфляции в марте внесли продукты питания и алкоголь.
Между тем инфляция без учета стоимости энергоносителей и продовольствия составила в марте 9,46%
В апреле этого года в Турции пройдет референдум, в ходе которого будет решаться вопрос о внесении изменений в конституцию, существенно расширяющих полномочия президента страны.
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