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Финансы 03.04.2017 15:11

Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.

Инфляция в Турции в марте 2017 года усилилась до максимума с 2008 года - 11,29% в годовом выражении по сравнению с 10,13% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

На фоне роста цен на энергоносители на мировых рынках и обвала курса лиры инфляция в Турции в феврале превысила 10% впервые почти за пять лет - с марта 2012 года.

Консенсус-прогноз на март говорил об ускорении темпов роста потребительских цен до 10,7%.

При этом ЦБ Турции стремится удержать инфляцию на уровне около 5%, допуская колебания в диапазоне от 3% до 7%, пишет газета Financial Times.

Наибольший вклад в усиление инфляции в марте внесли продукты питания и алкоголь.

Между тем инфляция без учета стоимости энергоносителей и продовольствия составила в марте 9,46%

В апреле этого года в Турции пройдет референдум, в ходе которого будет решаться вопрос о внесении изменений в конституцию, существенно расширяющих полномочия президента страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, УСКОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]