Кандидат на пост президента Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его цель стать главой государства, который в действительности будет возглавлять страну.

"Я не претендую на то, чтобы быть нормальным президентом. Я рассчитываю быть президентом, который возглавляет страну, вовлеченным президентом, который никогда не становится предметом анекдотов, который принимает четкие решения быстро, у которого приоритетные проекты и правительство, которое руководит", - сказал он в понедельник в интервью французской газете "Монд".

Подобное высказывание Э.Макрона является отсылкой к словам президента Франции Франсуа Олланда, который в ходе своей предвыборной кампании в 2012 году заявил, что станет "нормальным президентом".

"Способ действий, который я предлагаю, радикально отличается от того, который у Франсуа Олланда", - добавил кандидат в президенты.

По его словам, в случае победы на выборах он начнет осуществлять коренные реформы сразу же после своего избрания.