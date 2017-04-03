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Дальнее зарубежье 03.04.2017 17:26

Макрон заявил, что не стремится быть "нормальным президентом" Франции

Кандидат на пост президента Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его цель стать главой государства, который в действительности будет возглавлять страну.

"Я не претендую на то, чтобы быть нормальным президентом. Я рассчитываю быть президентом, который возглавляет страну, вовлеченным президентом, который никогда не становится предметом анекдотов, который принимает четкие решения быстро, у которого приоритетные проекты и правительство, которое руководит", - сказал он в понедельник в интервью французской газете "Монд".

Подобное высказывание Э.Макрона является отсылкой к словам президента Франции Франсуа Олланда, который в ходе своей предвыборной кампании в 2012 году заявил, что станет "нормальным президентом".

"Способ действий, который я предлагаю, радикально отличается от того, который у Франсуа Олланда", - добавил кандидат в президенты.

По его словам, в случае победы на выборах он начнет осуществлять коренные реформы сразу же после своего избрания.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]