Экс-глава британского МИД назвал заявления о возможности войны за Гибралтар с Испанией абсурдными

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро считает заявления о возможности войны за Гибралтар между Великобританией и Испанией абсурдными, пишет в понедельник британское издание "Индепендент".

"Идея того, что Британия вступит в войну, или что Испания вступит в войну с Британией из-за Гибралтара, честно говоря, абсурдна, и попахивает шовинизмом 19 века", - заявил Д.Стро в эфире радиостанции Би-би-си 4.

Политик также выразил сомнение в том, что вопрос суверенитета Гибралтара станет решающим в ходе переговоров по Brexit.

"Я очень сомневаюсь в том, что Гибралтар будет решающим фактором", - заявил он.

Ранее сообщалось, что несколько британских политиков, включая министра обороны Великобритании Майкла Фэллона и бывшего лидера консервативной партии Великобритании Майкла Ховарда, выразили уверенность в том, что, при необходимости, премьер-министр страны Тереза Мэй может "начать войну", чтобы защитить суверенитет Гибралтара.

Сама Т.Мэй ранее заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия местных жителей.

"Мы никогда не будем вступать в соглашения, в соответствии с которыми люди Гибралтара перейдут под суверенитет другого государства вопреки их свободному и демократическому волеизъявлению", - заявила она.

В свою очередь в Мадриде в понедельник выразили удивление реакцией британских политиков в вопросе о суверенитете Гибралтара в результате выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

СМИ напоминают, что Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.