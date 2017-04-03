Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 5 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
Еще пять человек пострадали в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 183 преступления, 48 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 66 человек.
Зафиксировано, в том числе, 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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