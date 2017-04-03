Премьер-министр Татарстана ушел в отставку по собственному желанию

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку по собственному желанию, сообщил сайт правительства республики.

"Президент республики Татарстан Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Татарстан Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что исполнение обязанностей премьер-министра республики до утверждения Госсоветом Татарстана новой кандидатуры возложено на первого заместителя премьер-министра Алексея Песошина.