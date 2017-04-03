Премьер-министр Татарстана ушел в отставку по собственному желанию

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку по собственному желанию, сообщил сайт правительства республики.
"Президент республики Татарстан Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Татарстан Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что исполнение обязанностей премьер-министра республики до утверждения Госсоветом Татарстана новой кандидатуры возложено на первого заместителя премьер-министра Алексея Песошина.
Казахстан выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН - Назарбаев
Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев
Госнефтефонд Азербайджана в марте на валютных аукционах продал $250 млн, в I квартале – около $800 млн
Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.
Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 5 пострадали – МВД
Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны около $17,2 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»