Молдавские либералы оспорили в Конституционном суде указ президента о консультативном референдуме

Депутаты от Либеральной партии (ЛП) Молдавии в понедельник направили запрос в Конституционный суд относительно указа президента о проведении консультативного референдума по нескольким вопросам, сообщил председатель ЛП Михай Гимпу.

Выступая на пресс-конференции в Кишиневе, он отметил, что либералы требуют рассмотреть запрос в приоритетном порядке, а до рассмотрения запроса и признания неконституционным указа, опубликованного в минувшую пятницу, приостановить его действие.

"Указ президента носит популистский характер", - подчеркнул М.Гимпу.

"Президент имеет ограниченные полномочия и не может требовать предоставления права роспуска парламента. Ответственность за управление страной берет на себя парламентское большинство и правительство, которое оно формирует. Не может президент распускать парламент только потому, что у него другие политические взгляды", - сказал он.

М.Гимпу напомнил, что Молдавии "парламентская форма правления, а не президентская или полупрезидентская".

"Эти его инициативы свидетельствуют о том, что желание быть властным президентом, чтобы перед ним все дрожали только потому, что за него народ голосовал. Но и за депутатов также народ голосовал, а Конституция четко определяет полномочия ветвей власти и государственных учреждений. Из этого нужно исходить", - сказал лидер ЛП.

Он отметил, что, предлагая сокращение количества депутатов, президент не представил никаких расчетов.

"Мы не видим мотивировки таких предложений. Кроме того, это касается внесения изменений в Конституцию, и не только статьи о количестве депутатов, но и других статей", - сказал М.Гимпу.

Он подчеркнул, что, независимо от решения Конституционного суда, окончательное решение в назначении референдума остается за парламентом.

Президент Молдавии Игорь Додон инициировал проведение консультативного референдума по четырем вопросам. Он предложил узнать мнение народа по следующим проблемам: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении количества депутатов со 101 до 71 депутата; о преподавании в учебных заведениях страны предмета "История Молдавии" вместо "Истории румын".

Согласно законодательству, президент имеет право инициировать лишь консультативный референдум, но не конституционный. Кроме того, согласно законодательству, президент должен обратиться в парламент, который рассматривает предложение президента и принимает специальный закон о порядке проведения референдума, его финансировании, организации и дате проведения.