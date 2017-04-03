Бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков назначен генеральным директором АО "Управляющая компания "Татэнерго", сообщается на официальном портале республики Татарстан в понедельник.

"Советом директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" принято решение, поддержанное единственным акционером общества АО "Связьинвестнефтехим", назначить с 4 апреля 2017 года Халикова Ильдара Рафкатовича генеральным директором компании", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, И.Халиков продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора республики Татарстан.