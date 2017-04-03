Казахстан выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН - Назарбаев

Официальная Астана выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев .

«Казахстан, как непостоянный член Совета Безопасности сосредоточил, главное внимание нашему региону и большой Центральной Азии, включая Сирию, Афганистан. И в этой связи могу еще раз подчеркнуть, что Казахстан в азербайджано-армянском конфликте придерживается принятых ООН резолюций, за которые мы голосовали. То есть общепринятые нормы международных отношений», - подчеркнул Н.Назарбаев, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы по итогам состоявшейся в понедельник в Баку двусторонней встречи, сообщает «Казинформ».

Он также отметил, что Казахстан поддерживает добрые отношения, как с Азербайджаном, так и с Арменией и Грузией.

«И мы хотели бы, чтобы здесь был мир, и вопрос был решен мирным путем. Все, что мы можем сделать на этом пути, мы делаем, стимулируя и предлагая всем странам решить этот вопрос мирным путем. Кстати, это отвечает как интересам армянского, так и азербайджанского народа и всех нас. Нам надо торговать, жить и развиваться», - добавил Н.Назарбаев.

Президент Казахстана отметил отсутствие проблем в отношениях между Астаной и Баку. «Между Казахстаном и Азербайджаном нет нерешенных проблем. Думаем, что этот визит, наши переговоры проложат совершенно новый путь, новый импульс азербайджано-казахстанским отношениям. Они выгодны для обоих государств, укрепляют традиционную дружбу между нашими странами, доверие», - сказал он.

По его словам, Азербайджан и Казахстан сближают общая история, культура, язык и корни.

Н.Назарбаев пригласил И.Алиева совершить официальный визит в Казахстан. «Я лично очень доволен переговорами. Ильхам Гейдарович, очень благодарен Вам лично за гостеприимство. Я приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан. Приглашаю быть почетным гостем на открытии ЭКСПО-2017 и быть гостем на саммите Шанхайской организации сотрудничества, как председательствующая (страна) я вас тоже приглашаю», - отметил президент Казахстана.

Р.Бабаев