Трамп вновь раскритиковал ситуацию с подсказками Хиллари Клинтон во время дебатов

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в отношении экс-госсекретаря США и его соперницы в предвыборной гонке Хиллари Клинтон за то, что она, по его словам, получала наводки о возможных вопросах, которые могут прозвучать в ходе дебатов.
"А Хиллари Клинтон хотя бы извинилась за то, что заранее получала вопросы для дебатов? Просто спрашиваю!" - написал американский президент в своем "Твиттере".
Как сообщалось ранее, согласно Wikileaks, в частности, за день до дебатов на праймериз с демократом Берни Сандерсом, и.о.председателя Национального комитета Демократической партии США (DNC) Донна Бразил, дала Х.Клинтон подсказку об одном из возможных вопросов.
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