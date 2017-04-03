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Дальнее зарубежье 03.04.2017 18:48

Трамп вновь раскритиковал ситуацию с подсказками Хиллари Клинтон во время дебатов

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в отношении экс-госсекретаря США и его соперницы в предвыборной гонке Хиллари Клинтон за то, что она, по его словам, получала наводки о возможных вопросах, которые могут прозвучать в ходе дебатов.

"А Хиллари Клинтон хотя бы извинилась за то, что заранее получала вопросы для дебатов? Просто спрашиваю!" - написал американский президент в своем "Твиттере".

Как сообщалось ранее, согласно Wikileaks, в частности, за день до дебатов на праймериз с демократом Берни Сандерсом, и.о.председателя Национального комитета Демократической партии США (DNC) Донна Бразил, дала Х.Клинтон подсказку об одном из возможных вопросов.

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Тэги: США, ТРАМП, КЛИНТОН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]