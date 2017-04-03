Экс-сотрудники предвыборного штаба Трампа стараются найти работу за рубежом - СМИ

Ряд бывших сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в настоящее время находятся в активном поиске работы за пределами США, пишет в понедельник газета "Политико".
Так, по данным издания, бывший менеджер предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, покинувший пост в июне 2016 года, и старший советник кампании Д.Трампа Барри Беннет за последние несколько лет встречались с представителями Албании и Косово для обсуждения возможного сотрудничества. По данным издания, они заинтересованы в вакансиях консультантов или официальных представителей правительства.
Среди других экс-сотрудников предвыборного штаба Д.Трампа, ведущих переговоры о работе в политике за пределами США, по данным издания, числятся еще несколько человек.
Старший советник Майк Биундо в настоящее время активно ищет работу в сфере политики в зарубежных странах. Организатор выступления Д.Трампа, в ходе которого он объявил о намерении вступить в борьбу за пост президента, Брэд Герштмен "находится на финальной стадии диалога с целым рядом зарубежных стран", а замдиректора по коммуникациям кампании Брайян Ланца уже вышел на работу в частную компанию Mercury в должности управляющего директора, где будет представлять интересы ряда иностранных государств.
Своим основным преимуществом для иностранного работодателя экс-сотрудники кампании Д.Трампа видят опыт работы в предвыборном штабе, которому в итоге удалось одержать победу на выборах.
Б.Герштамен объясняет свой выбор в пользу иностранных государств тем, что в США якобы нет компаний, специализирующихся на международном сотрудничестве, которые бы "понимали" администрацию Д.Трампа.
"Мы думаем, что традиционные лоббистские фирмы никогда для этого не подойдут", - сказал он.
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