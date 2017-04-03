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Дальнее зарубежье 03.04.2017 19:17

Экс-сотрудники предвыборного штаба Трампа стараются найти работу за рубежом - СМИ

Ряд бывших сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в настоящее время находятся в активном поиске работы за пределами США, пишет в понедельник газета "Политико".

Так, по данным издания, бывший менеджер предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, покинувший пост в июне 2016 года, и старший советник кампании Д.Трампа Барри Беннет за последние несколько лет встречались с представителями Албании и Косово для обсуждения возможного сотрудничества. По данным издания, они заинтересованы в вакансиях консультантов или официальных представителей правительства.

Среди других экс-сотрудников предвыборного штаба Д.Трампа, ведущих переговоры о работе в политике за пределами США, по данным издания, числятся еще несколько человек.

Старший советник Майк Биундо в настоящее время активно ищет работу в сфере политики в зарубежных странах. Организатор выступления Д.Трампа, в ходе которого он объявил о намерении вступить в борьбу за пост президента, Брэд Герштмен "находится на финальной стадии диалога с целым рядом зарубежных стран", а замдиректора по коммуникациям кампании Брайян Ланца уже вышел на работу в частную компанию Mercury в должности управляющего директора, где будет представлять интересы ряда иностранных государств.

Своим основным преимуществом для иностранного работодателя экс-сотрудники кампании Д.Трампа видят опыт работы в предвыборном штабе, которому в итоге удалось одержать победу на выборах.

Б.Герштамен объясняет свой выбор в пользу иностранных государств тем, что в США якобы нет компаний, специализирующихся на международном сотрудничестве, которые бы "понимали" администрацию Д.Трампа.

"Мы думаем, что традиционные лоббистские фирмы никогда для этого не подойдут", - сказал он.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОМОЩНИКИ, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]