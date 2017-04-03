Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

Дальнее зарубежье 03.04.2017 19:32

Евросоюз подтвердил поддержку сирийской оппозиции

ЕС продолжит поддерживать сирийскую оппозицию, в частности, Высший комитет по переговорам (ВКП) в качестве делегации на межсирийских переговорах в Женеве под эгидой ООН, это следует из принятого в понедельник в Люксембурге Советом ЕС по иностранным делам заключительного документа по Сирии.

"ЕС поддержит развитие ВКП своего видения переходного периода, а также усилия, предпринятые им для консолидации переговорной платформы сирийской оппозиции", - говорится в постановлении глав МИД стран ЕС.

"Совет призывает сирийские стороны конструктивно и без предварительных условий включиться в повестку дня, намеченную специальным посланником ООН, и приветствует позитивный подход, принятый ВКП, как в деле согласования более представительной делегации, так и в выработке умеренных и прагматических предложений", - гласит документ Совета ЕС.

В нем содержится настоятельный призыв к Дамаску изложить свои собственные планы относительно подлинного всеобъемлющего политического перехода. "Политический процесс должен быть полностью всеобъемлющим, чтобы обеспечить участие всех слоев сирийского общества в формировании будущего единства и примирения в Сирии", - подчеркивается в заключении Совета ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СИРИЯ, СОВЕТ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Совет ЕС назвал власти Дамаска главным виновником нарушения прав населения Сирии Главы МИД ЕС обсудят в Люксембурге стратегию по Сирии, ситуацию в Ливии и Йемене Франция, Италия, Германия, Великобритания, США и ЕС призвали группировки в Сирии прекратить сотрудничество с "Джабхат ан-Нусрой" В Еврокомиссии выделяют сирийский аспект визита Эрдогана в Россию Глава Евросовета прогнозирует новый исход беженцев из Сирии Все стороны кризиса в Сирии должны участвовать в процессе урегулирования - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]