Евросоюз подтвердил поддержку сирийской оппозиции

ЕС продолжит поддерживать сирийскую оппозицию, в частности, Высший комитет по переговорам (ВКП) в качестве делегации на межсирийских переговорах в Женеве под эгидой ООН, это следует из принятого в понедельник в Люксембурге Советом ЕС по иностранным делам заключительного документа по Сирии.

"ЕС поддержит развитие ВКП своего видения переходного периода, а также усилия, предпринятые им для консолидации переговорной платформы сирийской оппозиции", - говорится в постановлении глав МИД стран ЕС.

"Совет призывает сирийские стороны конструктивно и без предварительных условий включиться в повестку дня, намеченную специальным посланником ООН, и приветствует позитивный подход, принятый ВКП, как в деле согласования более представительной делегации, так и в выработке умеренных и прагматических предложений", - гласит документ Совета ЕС.

В нем содержится настоятельный призыв к Дамаску изложить свои собственные планы относительно подлинного всеобъемлющего политического перехода. "Политический процесс должен быть полностью всеобъемлющим, чтобы обеспечить участие всех слоев сирийского общества в формировании будущего единства и примирения в Сирии", - подчеркивается в заключении Совета ЕС.