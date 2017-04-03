Главы институтов Евросоюза считают избрание Вучича президентом Серии свидетельством стремления сербов в ЕС

Главы Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер заявили, что избрание Александра Вучича президентом Сербии свидетельствует о стремлении сербов в Евросоюз.

"Этот вотум доверия показывает, что народ Сербии полностью поддерживает выбранный вами европейский путь, который приведет страну к членству в ЕС", - подчеркнули они в своем поздравительном послании А.Вучичу.

Руководители институтов ЕС пожелали избранному президенту Сербии успехов в текущем процессе подготовки страны к вступлению в союз, прежде всего в продвижении реформ государственной системы по стандартам ЕС.

"Стабильные и функционирующие институты, верховенство права и борьба с коррупцией имеют решающее значение для дальнейшего позитивного экономического развития (Сербии)", - говорится в послании.

"Ваша решимость будет иметь также важнейшее значение для дальнейшего продвижения организованного ЕС диалога между Белградом и Приштиной", - подчеркнули Д.Туск и Ж.-К.Юнкер.

Сербия является страной-кандидатом в ЕС, в то время как Словения и Хорватия - уже члены союза.