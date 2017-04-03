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Дальнее зарубежье 03.04.2017 19:46

Главы институтов Евросоюза считают избрание Вучича президентом Серии свидетельством стремления сербов в ЕС

Главы Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер заявили, что избрание Александра Вучича президентом Сербии свидетельствует о стремлении сербов в Евросоюз.

"Этот вотум доверия показывает, что народ Сербии полностью поддерживает выбранный вами европейский путь, который приведет страну к членству в ЕС", - подчеркнули они в своем поздравительном послании А.Вучичу.

Руководители институтов ЕС пожелали избранному президенту Сербии успехов в текущем процессе подготовки страны к вступлению в союз, прежде всего в продвижении реформ государственной системы по стандартам ЕС.

"Стабильные и функционирующие институты, верховенство права и борьба с коррупцией имеют решающее значение для дальнейшего позитивного экономического развития (Сербии)", - говорится в послании.

"Ваша решимость будет иметь также важнейшее значение для дальнейшего продвижения организованного ЕС диалога между Белградом и Приштиной", - подчеркнули Д.Туск и Ж.-К.Юнкер.

Сербия является страной-кандидатом в ЕС, в то время как Словения и Хорватия - уже члены союза.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, ВУЧИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]