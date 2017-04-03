Меркель призвала ЕС попытаться сократить ущерб от Brexit

ЕС должен попытаться сократить негативные последствия Brexit, заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это рана для Европейского союза, это плачевное решение Великобритании", - заявила она журналистам в Берлине.

"Мы хотим уменьшить ущерб. Но, несомненно, негативные последствия будут", - добавила А.Меркель.