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Дальнее зарубежье 03.04.2017 20:01

Меркель призвала ЕС попытаться сократить ущерб от Brexit

ЕС должен попытаться сократить негативные последствия Brexit, заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это рана для Европейского союза, это плачевное решение Великобритании", - заявила она журналистам в Берлине.

"Мы хотим уменьшить ущерб. Но, несомненно, негативные последствия будут", - добавила А.Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]