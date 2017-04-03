Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

СНГ 03.04.2017 20:13

В Белоруссии освобождены уже семеро из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков

Еще двое из 26 задержанных в минувший четверг по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии вышли на свободу, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"Из СИЗО КГБ отпущены еще два фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков. Вышли Вячеслав Дукшт и Илья Грек", - отметили в "Весне".

Ранее сообщалось о пятерых отпущенных по данному делу. Кроме того, сообщалось, что 10 фигурантам было предъявлено обвинение по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса республики (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Задержанным по данному обвинению грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии данную информацию не комментируют.

Как сообщалось, КГБ республики 23 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко предостерегает белорусов от беспорядков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]