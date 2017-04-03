В Белоруссии освобождены уже семеро из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков

Еще двое из 26 задержанных в минувший четверг по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии вышли на свободу, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"Из СИЗО КГБ отпущены еще два фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков. Вышли Вячеслав Дукшт и Илья Грек", - отметили в "Весне".

Ранее сообщалось о пятерых отпущенных по данному делу. Кроме того, сообщалось, что 10 фигурантам было предъявлено обвинение по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса республики (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Задержанным по данному обвинению грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии данную информацию не комментируют.

Как сообщалось, КГБ республики 23 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.