В Белоруссии освобождены уже семеро из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков

Еще двое из 26 задержанных в минувший четверг по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии вышли на свободу, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".
"Из СИЗО КГБ отпущены еще два фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков. Вышли Вячеслав Дукшт и Илья Грек", - отметили в "Весне".
Ранее сообщалось о пятерых отпущенных по данному делу. Кроме того, сообщалось, что 10 фигурантам было предъявлено обвинение по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса республики (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Задержанным по данному обвинению грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
В Комитете государственной безопасности Белоруссии данную информацию не комментируют.
Как сообщалось, КГБ республики 23 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.
Первый вице-президент Азербайджана призвала матерей Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана
Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, с учетом резолюций Совбеза ООН - Алиев
Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене
Грузия выставила на международный тендер 8 лицензионных блоков нефти и газа
Алиев и Назарбаев договорились о проведении заседания азербайджано-казахстанской МПК в мае текущего года
Каспар и КТЖ создадут совместное предприятие в сфере грузоперевозок
Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК
НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв
Около 50 человек пострадали при взрыве в петербургском метро - пресс-секретарь губернатора
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»