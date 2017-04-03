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СНГ 03.04.2017 17:18

Официальный представитель МИД РФ соболезнует родным жертв трагедии в Петербурге

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

"Питер. Страшные новости. Соболезнования родным и близким", - написала она на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли не менее 10 человек, более 50 пострадали.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПЕТЕРБУРГ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]