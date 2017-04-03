Официальный представитель МИД РФ соболезнует родным жертв трагедии в Петербурге

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

"Питер. Страшные новости. Соболезнования родным и близким", - написала она на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли не менее 10 человек, более 50 пострадали.