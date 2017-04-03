Генсек СЕ соболезнует в связи со взрывом в петербургском метро

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

"Я шокирован и опечален новостями о взрывах в Санкт-Петербурге, повлекших за собой человеческие жертвы. Я выражаю свои искренние соболезнования стране-члену СЕ России", - написал Т.Ягланд в своем "Твиттере".