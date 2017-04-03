Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

СНГ 03.04.2017 17:19

Правительство ФРГ и посольство Германии в РФ выразили соболезнования пострадавшим от взрывов в Петербурге

Правительство Германии выразило соболезнования в связи с жертвами взрывов в метро Санкт-Петербурга.

"Пресс-секретарь правительства Германии Зайберт: страшные новости приходят из #StPetersburg. Наши соболезнования всем пострадавшим и их семьям", - говорится в твиттере посольства Германии в РФ.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

"Посол #фонФрич: с большим сочувствием слежу за трагическими событиями в #СанктПетербург. Мои мысли сейчас с жертвами и их близкими", - говорится в твиттере посольства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Меркель призвала Москву приложить дополнительные усилия для деэскалации конфликта на востоке Украины Олланд и Меркель выступают за продление санкций против России Меркель считает необходимыми новые санкции ЕС против России в связи с ее политикой в Сирии - газета Меркель и Обама осудили российские авиаудары по Алеппо Встреча Алиева, Путина и Рухани открывает новую страницу в истории региона, заявляют в Баку Глава МИД ФРГ предлагает смягчать антироссийские санкции в случае подвижек в Минских договоренностях

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]