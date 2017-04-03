Правительство ФРГ и посольство Германии в РФ выразили соболезнования пострадавшим от взрывов в Петербурге

Правительство Германии выразило соболезнования в связи с жертвами взрывов в метро Санкт-Петербурга.

"Пресс-секретарь правительства Германии Зайберт: страшные новости приходят из #StPetersburg. Наши соболезнования всем пострадавшим и их семьям", - говорится в твиттере посольства Германии в РФ.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

"Посол #фонФрич: с большим сочувствием слежу за трагическими событиями в #СанктПетербург. Мои мысли сейчас с жертвами и их близкими", - говорится в твиттере посольства.