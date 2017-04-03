В новый парламент Армении войдут 105 депутатов, большинство - из правящей партии

Избранный парламент Армении будет состоять из 105 депутатов вместо 131 законодателя парламента прошлого созыва, заявил руководитель аппарата Национального Собрания Армении Грайр Товмасян.

"Избирательным кодексом предусмотрено, что минимальное количество депутатов - 101. В данном случае избраны также по одному представителю четырех нацменьшинств. В итоге, получается 105", - сказал "Интерфаксу" Г.Товмасян.

По его словам, правящая Республиканская партия Армении получит 55 депутатских мандатов, блок "Царукян" - 30, блок "Елк" ("Выход") - 9, АРФ "Дашнакцутюн" - 8.

Как сообщалось, Республиканская партия является лидером предвыборной гонки, набирая 49,12% голосов.

На втором месте - возглавляемый одним из крупнейших предпринимателей республики, лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян" с показателем 27,32%, на третьем - руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" (7,77%), на четвертом - Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (6,57%), состоящая в коалиции с Республиканской партией.