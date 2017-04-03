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СНГ 03.04.2017 17:29

Глава МИД Литвы направил соболезнования РФ в связи со взрывами в петербургском метро, повлекшими человеческие жертвы

Литва соболезнует России в связи со взрывами в метро в Санкт-Петербурге, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус.

"Осуждаем теракты в санкт-петербургском метро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв", - написал Л.Линкявичус в своем аккаунте в "Твиттере".

На официальной странице МИД Литвы в соцсети также опубликованы соболезнования российской стороне.

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Тэги: ЛИТВА, МИД, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]