Глава МИД Литвы направил соболезнования РФ в связи со взрывами в петербургском метро, повлекшими человеческие жертвы

Литва соболезнует России в связи со взрывами в метро в Санкт-Петербурге, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус.
"Осуждаем теракты в санкт-петербургском метро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв", - написал Л.Линкявичус в своем аккаунте в "Твиттере".
На официальной странице МИД Литвы в соцсети также опубликованы соболезнования российской стороне.
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