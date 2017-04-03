Глава британского внешнеполитического ведомства соболезнует родным погибших в петербургском метро

Глава МИД Британии Борис Джонсон выражает соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.

"Ужасающие новости о взрыве в Петербурге. Мои соболезнования семьям жертв", - написал Б.Джонсон в своем "Твиттере".