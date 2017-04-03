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Происшествия 03.04.2017 17:38

НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв

Национальный антитеррористический комитет не обладает информацией о нескольких взрывах в Санкт-Петербурге, сообщил представитель информцентра НАК Андрей Пржездомский.

"Прошло несколько сообщений, что это не один взрыв, их несколько, и так далее. Таких данных у нас нет", - сказал А.Пржездомский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

Он подчеркнул, что информационный центр НАК сообщает все точные и проверенные данные об инциденте.

"В ближайшее время мы дадим еще одно сообщение", - добавил А.Пржездомский.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, НАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]