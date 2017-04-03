НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв

Национальный антитеррористический комитет не обладает информацией о нескольких взрывах в Санкт-Петербурге, сообщил представитель информцентра НАК Андрей Пржездомский.
"Прошло несколько сообщений, что это не один взрыв, их несколько, и так далее. Таких данных у нас нет", - сказал А.Пржездомский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)
Он подчеркнул, что информационный центр НАК сообщает все точные и проверенные данные об инциденте.
"В ближайшее время мы дадим еще одно сообщение", - добавил А.Пржездомский.
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