НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв

Национальный антитеррористический комитет не обладает информацией о нескольких взрывах в Санкт-Петербурге, сообщил представитель информцентра НАК Андрей Пржездомский.

"Прошло несколько сообщений, что это не один взрыв, их несколько, и так далее. Таких данных у нас нет", - сказал А.Пржездомский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

Он подчеркнул, что информационный центр НАК сообщает все точные и проверенные данные об инциденте.

"В ближайшее время мы дадим еще одно сообщение", - добавил А.Пржездомский.