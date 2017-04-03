Добыча нефти в Азербайджане в марте в рамках обязательств с ОПЕК и не-ОПЕК снизилась до 733,3 тыс. б/с - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в марте 2017 года составил 733,3 тыс. баррелей, сообщается в информации министерства энергетики республики.
«Ежесуточный объем добычи нефти в марте Азербайджане составил 733,3 тыс. баррелей, из которых 693,3 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 40 тыс. баррелей – на конденсат», - отмечается в информации.
В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале – 776,4 тыс. баррелей.
По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в марте текущего года составил 596 тыс. баррелей нефти, 40 тыс. баррелей конденсата и 23 тыс. баррелей нефтепродуктов.
«Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки», - отмечается в информации.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков, отмечает министерство энергетики Азербайджана.
Н.Аббасова
Первый вице-президент Азербайджана призвала матерей Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана
Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, с учетом резолюций Совбеза ООН - Алиев
Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене
Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК
НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв
Около 50 человек пострадали при взрыве в петербургском метро - пресс-секретарь губернатора
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Парламент Грузии в пятницу выслушает доклад президента Маргвелашвили о политическом курсе страны и проведет дебаты
В Белоруссии освобождены уже семеро из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»