Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.
"По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек",- говорится в сообщении НАК, поступившем в "Интерфакс".
Как сообщили в информцентре, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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