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Происшествия 03.04.2017 17:55

Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

"По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек",- говорится в сообщении НАК, поступившем в "Интерфакс".

Как сообщили в информцентре, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Тэги: РОССИЯ, НАК, ПЕТЕРБУРГ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]