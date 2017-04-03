Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

"По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек",- говорится в сообщении НАК, поступившем в "Интерфакс".

Как сообщили в информцентре, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.