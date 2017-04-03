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Бизнес и законодательство 03.04.2017 18:03

Назарбаев считает важным увеличение товарооборота с Азербайджаном до $1 млрд

Президент Нурсултан Назарбаев считает необходимым доведение уровня взаимного товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном до $1 млрд.

«Сегодняшняя встреча выявила необходимость увеличения товарооборота, поскольку существующий объем в размере $140 млн США не отвечает интересам двух стран. До $500 млн мы ставили задачу к 2020 году, но, когда услышал, что только транспортные наши министерства подписали договор на $500 млн, мы можем говорить, что нужно выйти на миллиард товарооборота», - заявил Н.Назарбаев, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы по итогам состоявшейся в понедельник в Баку двусторонней встречи, сообщает «Казинформ».

По его словам, на первое место в отношениях между Баку и Астаной выходит транспортно-логистическое сотрудничество через Каспийское море.

«В Казахстане построена железная дорога от китайской границы до Каспийского моря протяженностью около 2000 км, а также автомобильная дорога «Западная Европа-Западный Китай», которые приносят свои результаты. В настоящее время возник вопрос о направлении грузов из КНР в Европу через Кавказ, Каспийское море. Таким образом, очевиден огромный потенциал для Азербайджана», - подчеркнул Н.Назарбаев.

Помимо этого он подчеркнул, что за счет индустриальной политики в Казахстане ввели современное строительство электровозов, тепловозов, железнодорожных путей и стрелочных переводов и так далее.

«Все это необходимо Азербайджану, мы их будем поставлять. Металлическая продукция - медь, сталь и так далее. Только овощная продукция от Азербайджана, привезенная в Актау, уже распространяется по всему Казахстану, и этот объем поднялся в 12 раз за один год», - сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев выразил интерес Астаны к использованию территории Азербайджана для доставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

«Мы заинтересованы в обеспечении бесперебойной доставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, в том числе и через территорию Азербайджана. При запуске крупных проектов в Казахстане мы стараемся создать условия для локализации производства оборудования или другой продукции. В этой связи мы обсудили возможности создания совместных промышленных предприятий в тех сферах, где стороны имеют опыт и наработки», - отметил президент Казахстана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ТОВАРООБОРОТ


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