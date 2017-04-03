Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

Транспорт и связь 03.04.2017 18:06

Каспар и КТЖ создадут совместное предприятие в сфере грузоперевозок

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и АО «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) договорились о создании совместного предприятия (СП).

Учредительный договор по созданию нового предприятия был подписан в понедельник в Баку, отмечается в сообщении пароходства.

«СП внесет большой вклад в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТКТМ) и в более эффективное использование его потенциала. Новое предприятие создается на паритетных началах и предусматривает сотрудничество между Каспар и КТЖ в сфере перевозок сухогрузами и паромами и в привлечении дополнительных грузов в этот коридор», - отмечается в информации.

По данным Каспара, новое СП сыграет важную роль в тесном сотрудничестве сторон в контейнерных перевозках грузов между Европой и Азией по ТКТМ.

Кроме того, СП окажет позитивное влияние на превращение Азербайджана в транспортно-логистический центр в регионе.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис «Nomad Express» и организованы пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, СП, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


Назарбаев считает важным увеличение товарооборота с Азербайджаном до $1 млрд Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев Назарбаев стал кавалером ордена Гейдара Алиева Алиев ждет положительного результата от визита Назарбаева в Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]