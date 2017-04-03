Каспар и КТЖ создадут совместное предприятие в сфере грузоперевозок

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и АО «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) договорились о создании совместного предприятия (СП).
Учредительный договор по созданию нового предприятия был подписан в понедельник в Баку, отмечается в сообщении пароходства.
«СП внесет большой вклад в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТКТМ) и в более эффективное использование его потенциала. Новое предприятие создается на паритетных началах и предусматривает сотрудничество между Каспар и КТЖ в сфере перевозок сухогрузами и паромами и в привлечении дополнительных грузов в этот коридор», - отмечается в информации.
По данным Каспара, новое СП сыграет важную роль в тесном сотрудничестве сторон в контейнерных перевозках грузов между Европой и Азией по ТКТМ.
Кроме того, СП окажет позитивное влияние на превращение Азербайджана в транспортно-логистический центр в регионе.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.
В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис «Nomad Express» и организованы пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан и Турцию.
Н.Аббасова
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