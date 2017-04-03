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Внешняя политика 03.04.2017 18:15

Азербайджан доволен уровнем ВТС с Израилем, заявляют в Баку

Баку доволен уровнем развития военно-технического сотрудничества с Израилем, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов принял в понедельник в Баку директора по политическим вопросам внешнеполитического ведомства Израиля Алона Ушпиза, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Х.Халафов выразил удовлетворение уровнем развития военно-технического сотрудничества с Израилем. Он отметил, что взаимное сотрудничество в этом направлении будет продолжаться», - отмечается в сообщении.

Он констатировал открытие новых возможностей для расширения военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем после визита в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2016 году.

По словам азербайджанского дипломата, этот визит также способствовал открытию новых возможностей для расширения договорно-правовой базы, экономического, гуманитарного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Он высоко оценил участие израильских компаний в экономике Азербайджана в рамках проведенных правительством страны реформ в этой области.

«Х.Халафов отметил, что сотрудничество в сфере АПК, альтернативной энергии, туризма, сулит широкие возможности. В частности, приоритетом является привлечение новых технологий в проекты в сфере АПК. По словам Х.Халафова, изучение опыта Израиля в этом направлении будет полезным»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, А.Ушпиз отметил, что азербайджано-израильские отношения выше уровня стратегического партнерства. Способствует тому, по словам израильского дипломата, сформированные между народами дружеские отношения, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.

«А.Ушпиз выразил удовлетворение динамичным ростом торгового оборота. Он отметил заинтересованность Израиля в углублении отношений с Азербайджаном по всем направлениям сотрудничества»,- отмечается в сообщении МИД.

Израильский дипломат отметил, что официальная позиция Израиля по урегулированию карабахского конфликта остается неизменной - Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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