Азербайджан доволен уровнем ВТС с Израилем, заявляют в Баку

Баку доволен уровнем развития военно-технического сотрудничества с Израилем, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов принял в понедельник в Баку директора по политическим вопросам внешнеполитического ведомства Израиля Алона Ушпиза, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Х.Халафов выразил удовлетворение уровнем развития военно-технического сотрудничества с Израилем. Он отметил, что взаимное сотрудничество в этом направлении будет продолжаться», - отмечается в сообщении.

Он констатировал открытие новых возможностей для расширения военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем после визита в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2016 году.

По словам азербайджанского дипломата, этот визит также способствовал открытию новых возможностей для расширения договорно-правовой базы, экономического, гуманитарного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Он высоко оценил участие израильских компаний в экономике Азербайджана в рамках проведенных правительством страны реформ в этой области.

«Х.Халафов отметил, что сотрудничество в сфере АПК, альтернативной энергии, туризма, сулит широкие возможности. В частности, приоритетом является привлечение новых технологий в проекты в сфере АПК. По словам Х.Халафова, изучение опыта Израиля в этом направлении будет полезным»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, А.Ушпиз отметил, что азербайджано-израильские отношения выше уровня стратегического партнерства. Способствует тому, по словам израильского дипломата, сформированные между народами дружеские отношения, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.

«А.Ушпиз выразил удовлетворение динамичным ростом торгового оборота. Он отметил заинтересованность Израиля в углублении отношений с Азербайджаном по всем направлениям сотрудничества»,- отмечается в сообщении МИД.

Израильский дипломат отметил, что официальная позиция Израиля по урегулированию карабахского конфликта остается неизменной - Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Ф.Исазаде