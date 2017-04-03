Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев соболезновал своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами взрыва в петербургском метрополитене, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Мы категорически осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан»,- говорится в послании И.Алиева.
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ф.Исазаде
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