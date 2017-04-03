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Внешняя политика 03.04.2017 19:16

Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев соболезновал своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами взрыва в петербургском метрополитене, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Мы категорически осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ПУТИН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]