Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев соболезновал своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами взрыва в петербургском метрополитене, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Мы категорически осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ф.Исазаде