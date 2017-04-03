Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, с учетом резолюций Совбеза ООН - Алиев

Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе четырех резолюций Совбеза ООН, заявил президент Ильхам Алиев.

«Я проинформировал Нурсултана Абишевича о текущем состоянии процесса урегулирования. Наша позиция нашла свое отражение в подписанной нами декларации. Я благодарен (Казахстану – ИФ-Аз) за эту позицию. Конфликт должен быть урегулирован в рамках норм и принципов международного права, международных организаций, в первую очередь, четырех резолюций Совета безопасности ООН, требующих незамедлительного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении»,- заявил И.Алиев на совместном с Н.Назарбаевым заявлении для СМИ.

«Решение должно быть принято в рамках международно-признанных границ и территориальной целостности Азербайджана, и эти основные пункты урегулирования нашли свое отражение подписанной сегодня декларации»,- добавил он.

И.Алиев подчеркнул, что это еще один принципиальный показатель позиции Казахстана по урегулированию конфликтов.

«Конфликты должны быть урегулированы на основе норм и принципов международного права. Это также является отражением отношения Казахстана к нашей стране»,- отметил он.

Ф.Исазаде