Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, с учетом резолюций Совбеза ООН - Алиев

Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе четырех резолюций Совбеза ООН, заявил президент Ильхам Алиев.
«Я проинформировал Нурсултана Абишевича о текущем состоянии процесса урегулирования. Наша позиция нашла свое отражение в подписанной нами декларации. Я благодарен (Казахстану – ИФ-Аз) за эту позицию. Конфликт должен быть урегулирован в рамках норм и принципов международного права, международных организаций, в первую очередь, четырех резолюций Совета безопасности ООН, требующих незамедлительного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении»,- заявил И.Алиев на совместном с Н.Назарбаевым заявлении для СМИ.
«Решение должно быть принято в рамках международно-признанных границ и территориальной целостности Азербайджана, и эти основные пункты урегулирования нашли свое отражение подписанной сегодня декларации»,- добавил он.
И.Алиев подчеркнул, что это еще один принципиальный показатель позиции Казахстана по урегулированию конфликтов.
«Конфликты должны быть урегулированы на основе норм и принципов международного права. Это также является отражением отношения Казахстана к нашей стране»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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